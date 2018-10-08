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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:12

Filistinli Mahmud Cebbarin 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

İsrail tarafından 1988 yılında 30 yıl hapse mahkum edilen 55 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Mahmud Cebbarin, özgürlüğüne kavuştu.Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail’in kuzeyindeki Hadarim cezaevinde 30 yıllık tutukluluk süresini...

Filistinli Mahmud Cebbarin 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu
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İsrail tarafından 1988 yılında 30 yıl hapse mahkum edilen 55 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Mahmud Cebbarin, özgürlüğüne kavuştu.

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail’in kuzeyindeki Hadarim cezaevinde 30 yıllık tutukluluk süresini tamamlayan Filistinli Mahmud Cebbarin’in özgürlüğüne kavuştuğu açıkladı. Cebbarin, serbest bırakılmasının ardından İsrail’daki Umm el-Fahm kentinde ailesi ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Cebbarin’in babası ile buluşması ise duygu dolu anlar yaşattı. Cebbarin yaptığı açıklamada, serbest kaldığı için çok mutlu olduğunu, ancak mutluluğunun İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan tüm mahkumların serbest bırakılması ile tamamlanacağını ifade etti.

İsrail güçleri Cebbarin’i 8 Ekim 1988’de gözaltına almıştı. Cebbarin İsrail mahkemesi tarafından bir İsrail askerinin ölümüne iştirak etme suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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