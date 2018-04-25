Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı mali krizde

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) sözcüsü Sami Muşaşa, kronik mali kriz sebebiyle Eylül ayından itibaren bütün çalışma alanlarında hizmet sağlamayı durdurabileceklerini söyledi.

Suma Muşaşa, UNRWA’nın yakın zamanda aldığı 200 milyon dolarlık meblağın yalnızca birkaç aylık hizmete yetebileceği, mali açığın kapatılmaması ve UNRWA’ya düzenli katkının devam etmemesi halinde ajansın Eylül ayında hizmet sağlamayı durdurabileceklerini söyledi.

UNRWA Komiseri General Pierre Krhenbühl de Brüksel’de Suriye konusunda dönerler toplantısında UNRWA’nın 50 yıllık tarihinde ilk defa bu büyüklükte bir mali krizle karşılaşması sebebiyle Eylül ayından itibaren, gelecek eğitim yılında okulları açamayabileceklerini söyledi. Pierre Krhenbühl, ABD Başkanı Donald Trump’ın 350 milyon dolarlık yarım desteğini kesmesinden sonra 200 milyon dolarlık bir meblağın temin edilememesi halinde, Haziran ayından itibaren Gazze şeridinde bir milyon Filistinli mülteciye sağlanan gıda desteğinin durabileceğini sözlerine ekledi.