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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:57

Filistinli sanatçılar, Ayrım Duvarı’na “cesur kız” Tamimi’nin resmini çizdi

Filistinli sanatçılar, Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı’na "Filistin’in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi’nin resmini çizdi.Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde İsrail tarafından...

Filistinli sanatçılar, Ayrım Duvarı'na 'cesur kız” Tamimi'nin resmini çizdi
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Filistinli sanatçılar, Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı’na "Filistin’in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi’nin resmini çizdi.

Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı’na Tamimi’nin resmini çizen sanatçılar, İsrail askerine tokat atan Filistin’in “cesur kızı” Ahed Tamimi ile gurur duyduklarını açıkladı.

İsrail Mahkemesi Ahed Tamimi’ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti. İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed Tamimi’yi 19 Aralık 2017’de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. 8 aydır İsrail hapishanesinde gözaltında tutulan Filistinli cesur kız Ahed Tamimi’nin 29 Temmuz Pazar günü serbest bırakılması bekleniyor. Tamimi’nin babası Bassem Tamimi, Ahed’in pazar günü serbest bırakılacağını da söyleyerek, kızının tutukluluk süresinin 19 Ağustos’ta biteceğini, erken tahliye beklediklerini açıklamıştı.
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