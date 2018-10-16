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16 Ekim 2018 Salı 15:56

Filistinliler, İsrail’in Han el-Ahmer Köyü’nü yıkmasına izin vermedi

Filistinliler, İsrail güçlerinin Han el-Ahmer köyünü yıkmasına engel olmak için eylem düzenledi. Erken saatlerde köyde toplanıp oturma eylemi yapan aktivistlere İsrail güçleri sert şekilde müdahale etti.

Filistinliler, İsrail'in Han el-Ahmer Köyü'nü yıkmasına izin vermedi
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Filistinliler, İsrail güçlerinin Han el-Ahmer köyünü yıkmasına engel olmak için eylem düzenledi. Erken saatlerde köyde toplanıp oturma eylemi yapan aktivistlere İsrail güçleri sert şekilde müdahale etti.

İsrail güçleri, erken saatlerde buldozer eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantıyı sağlayan Han el-Ahmer Köyü’nü yıkmaya başlamasına karşı Filistinliler protesto gösterisi yaptı. Sabah saatlerinde İsrail güçleri buldozerlerini kullanarak Han el-Ahmer Köyü’nü yıkmaya başladı. Filistinli aktivistler ve yabancılar buldozerlerin önünde durarak insanların bulundukları çadırlara ilerlemesine izin vermedi. İsrail polisi ise aktivistlere sert şekilde müdahale etti.

Filistinliler, işgal güçlerinin Han El Ahmer Köyü’nü yıkmasını ve insanları yerlerinden etmesini engellemek için 119 günden beri protestolarını sürdürüyor.
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