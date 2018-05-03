Filistinlilerden Mısır ve Suudi Arabistan’a ihramlı protesto

Gazze’de onlarca Filistinli, İsrail’in ablukası ve Refah geçişinin kapatılmasını protesto ederek İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır ‘ı ihram kıyafetleriyle protesto etti.

Gazze’de onlarca Filistinli, İsrail’in ablukası ve Refah geçişinin kapatılmasını protesto ederek İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır ‘ı ihram kıyafetleriyle protesto etti.

İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de onlarca Filistinli Umre’ye gitme zorluğu nedeniyle ihram kıyafetleriyle protesto etti. Gazzeli protestocular, Umre’ye gitme zorluğu nedeniyle yaptıkları protestoda Mısır ve Suudi Arabistan bayrakları ile Kabe maketi etrafında tavaf etti. İsrail ablukası nedeniyle Umre’ye gidemeyen Filistinliler, Refah geçişinin kapatılmasını protesto ederek İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır sloganları attı.

Gazze’deki Hac ve Umre Komitesi Başkanı Waseem Muştaha, “Kral Salman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Başkanı Mahmud Abbas’a sesleniyorum” dedi. Uluslararası topluma seslenen Muştaha, krizin bir az evvel çözülmesini talep etti.

2014’ten bu yana Gazze’deki Filistinliler İsrail’in ablukası nedeniyle dini görevlerini yapmak için Mekke’ye gidemiyor. Gazze halkı 4 yıldır Hac ve Umre ibadetinden mahrum bırakılıyor.

İsrail, Hamas’ın 2006’daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından Gazze’ye abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen bu abluka aralıksız şekilde devam ediyor.