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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:51

Firari danalar denizde yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki limana yurt dışından gelen ithal büyükbaş hayvanlardan ikisi nakliye sırasında kaçarak denize düştü. Denize düşen hayvanlar nefes kesen bir operasyonla yakalandı.Bandırma Limanı’nda akşam saatlerinde...

Firari danalar denizde yakalandı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki limana yurt dışından gelen ithal büyükbaş hayvanlardan ikisi nakliye sırasında kaçarak denize düştü. Denize düşen hayvanlar nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

Bandırma Limanı’nda akşam saatlerinde dana yakalama operasyonu yaşandı. Brezilya’nın Vila Do Conde Limanı’ndan Bandırma Limanı’na ithal canlı hayvan getiren Zein 1 isimli gemiden nakliye sırasında iki dana kaçarak denize düştü. Uzun süre denizde yüzmeye başlayan danaları fark eden vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi. Çelebi Limanı’na bağlı iki ayrı römorkör ile müdahale edilen danalar uzun uğraşlar sonucu yakalanarak limana götürüldü. Firar eden danalar limana ait rıhtıma çıkarılarak kendilerini bekleyen kamyonlara yüklendi.
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