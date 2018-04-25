Fırat Üniversitesi öğrencileri MESKİ tesislerini gezdi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tesislerini gezdi.

Elazığ’da bulunan Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan 40 kişilik grup, MESKİ Filtre Su Müzesini ziyaret ederek, yetkililerden içmesuyunun nasıl elde edildiği ve evlere gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiği konusunda bilgiler aldı. Ardından Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisini ziyaret eden öğrenciler, içme suyunun temininden itibaren abonelere ulaşmasındaki süreci harfiyen inceledi ve yetkililer tarafından bilgilendirildi.

Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erdem, "Öğrencilerimizi bir teknik gezi kapsamında MESKİ tesislerine getirdik, amacımız öğrencilerimizin almış olduğu derslerin bir uygulamasını, meslekleri ile ilgili bilgi becerilerini arttırmak. Değişik illeri baz almak kaydı ile geziler düzenliyoruz. Bu gezilerimizin kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını seçtik, bu seçimdeki amaç da Mersin’de hem entegre atık tesislerini hem içmesuyu hazırlama tesisleri gerçekten ülkemiz nezninde örnek teşkil edecek tesisler" dedi.

Öğrencilere çevrenin ötelenmemesi gereken bir konu olduğunu vurgulamak amacıyla Filtre İçmesuyu Arıtma Tesisini gezdirdiklerini belirten Erdem, "İlk içmesuyu arıtımının ne zaman ne şekilde yapıldığını göstermek istedik. Gerçekten 1938’li yıllarda yapılmış olan bir tesisin aktif hale getirilmesi ve içmesuyu arıtımına ilişkin tarihsel bir geçmişi bize sunması açısından çok büyük bir önem taşıyor. O günün şartlarında bağlı olarak böyle bir tesisin yapılmış olması bile bizim için bir gurur kaynağı. Çağın gereği şu anda içme suları arıtılıyor ama bizim içmesuyunun ne kadar önemli olduğunu, atamızın eskiden görüp tedbirler aldığını burayı gezerek görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz eğitime her daim destek olmaya devam etmektedir. Öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü öğrencilerimizin derslerin ötesinde teorinin uygulamaya döküldüğü süreçlerle ilgili yerinde inceleme yapma şansı elde ettiler. MESKİ ve Fırat Üniversitesi ortaklığıyla organize edilen gezi sayesinde üniversite öğrencileri, derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı şekilde pekiştirme imkanı buldular. Genel Müdürlüğümüz her daim eğitimin, eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin yanında yer almaya devam edecektir."