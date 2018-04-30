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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:45

Fırıncılar Odası’ndan Bozbey’e ziyaret

Bursa Fırıncılar Odası’nın yeni yönetimi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Halk Evi’nde bir araya...

Fırıncılar Odası'ndan Bozbey'e ziyaret
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Bursa Fırıncılar Odası’nın yeni yönetimi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Halk Evi’nde bir araya geldi. Fırıncılar Odası’nın yeni yönetimine başarılar dileyen Başkan Mustafa Bozbey, halkın sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen ekmeklerden tüketmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Bozbey, vatandaşları açıkta satılan ve nerede üretildiği belli olmayan ekmeklerden almaması konusunda da uyarıda bulundu.

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu da fırıncıların fedakârca çalıştıklarını belirterek, ruhsatsız üreticilerle mücadele etmek için Bozbey’den destek istedi.
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