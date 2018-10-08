Fırsatçılara inat simit fiyatlarını düşürdü

Tokat’ta bir simit fırını ’Fırsatçılara inat simit 1.25 lira’ yazısı asarak simit fiyatlarında indirime gitti.

Tokat’ta yaklaşık 1 ay önce döviz kurundaki artış nedeni ile 25 kuruş zam yapılarak 1.50 liradan satılmaya başlayan simit fiyatlarına karşı bir simit fırını kampanya başlattı. İş yerinin camına ’Fırsatçılara inat simit 1.25 lira’ yazısı asan esnaf diğer esnaflara da çağrıda bulundu. Simit fırını işletmecisi Yücel Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine kampanya yaparak simit fiyatlarını düşürdüklerini kaydetti. Türkiye’nin ekonomi ile yıpratılmaya çalışıldığını düşündüklerini ifade eden Uçar, fırsatçılara çanak tutanların tarafında olmama adına harekete geçtiklerini belirterek,"Simit fiyatlarını 1.50 liradan 1.25 liraya düşürdük. İnşallah bu yaptığımız indirime diğer esnaflarımızda desteği iyi bir şeye vesile oluruz diye düşünüyorum" dedi.

"Un, yağ, susam ve yumurta firmalarından da indirim bekliyoruz"

Simit fiyatlarına yaklaşık bir ay önce döviz kuru ile birlikte zam yapıldığının altını çizen Uçar,"Dolardaki artış bahane edilerek un, susam, yağ ve yumurta fiyatları biranda artınca mecburiyetten dolayı bu zamlar kaçınılmaz hale gelmişti. Ama başka bir Türkiye yok. Bu ülkeye sahip çıkmak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevaben bizde simit fiyatlarını düşürdük. Un, yağ, susam ve yumurta firmalarından da indirim bekliyoruz" diye konuştu.

Maliyetlerdeki artış nedeni ile yaptıkları zammı indirerek taşın altına ellerini koyduklarını ifade eden Ömer Uçar ise bu uygulamanın başta un fabrikaları olmak üzere diğer esnafa örnek olmasını temenni etti. Kahvaltıların vazgeçilmezi simitte indirim yapılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren vatandaşlarda diğer esnaflarında bu tür ürünlere indirim yapmasını beklediklerini dile getirdi.