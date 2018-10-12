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12 Ekim 2018 Cuma 10:01

Florida’yı vuran Michael kasırgası 50 yılın en büyüğü

ABD’yi 50 yıl içinde vuran en şiddetli kasırga olduğu belirtilen ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği Michael kasırgasının tropik fırtına haline dönüşmesine rağmen tesirinin henüz bitmediği, Kuzey Karolina ve Virginia’ya seller getirdiği kaydedildi.

Florida'yı vuran Michael kasırgası 50 yılın en büyüğü
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ABD’yi 50 yıl içinde vuran en şiddetli kasırga olduğu belirtilen ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği Michael kasırgasının tropik fırtına haline dönüşmesine rağmen tesirinin henüz bitmediği, Kuzey Karolina ve Virginia’ya seller getirdiği kaydedildi.

Florida Valisi Rick Scott, Panhandle halkının hayal edilemez bir yıkıma uğradığını söyledi. Scott, çok sayıda insanın hayatının değiştiğini, birçok ailenin her şeyini yitirdiğini, 130 kilometreye yayılan kasırganın tesir alanında yolların enkazla kapanması sebebiyle bazı bölgelere ulaşılamadığını söyledi.

En büyük yıkımın ise Meksiko Plajı’nda olduğu, Kategori 4’le saatte 250 kilometre hıza ulaşan kasırganın sahil kenarındaki bütün blokları yerle bir ettiği, kumsalda bazı beton kalıntılarından başka hiçbir şeyin ayakta kalmadığı belirtildi. Evlerin birbirlerinin üzerine binerek ağaç yığınları haline döndüğü, bütün çatıların uçarak yolların üzerine yığıldığı belirtildi. Eyalet yetkilileri Meksiko Plajı’ndaki 285 kişinin fırtınadan önce zorunlu olarak tahliye edildiğini belirtti.

Milli Muhafız askerlerinin yerle bir olan bölgeye girip 20 kişiyi sağ olarak kurtardığı, birçok bölge sakininin durumunun belli olmadığı, kurtarma çalışmalarının içerilere doğru sürdüğü belirtildi.

Florida, Alabama, Georgia ve Carolina’da 900 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kıyı muhafızları kasırga Florida kıyılarına ulaşmadan önce 27 kişiyi kurtardıklarını ve kasırgada hayatını kaybedenlere arama çalışmaları yaptıklarını söyledi. Kurtarma ekipleri Panama şehrinde evlerinin çatısı çöken 9 kişiyi helikopterle banyodan çıkardıklarını kaydetti.
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