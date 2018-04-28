Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 55 yaşında

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının kuruluşunun 55’inci yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınlandı.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının kuruluşunun 55’inci yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının 55’inci yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayımladı. Klipte Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki zorlu eğitimden kesitlere yer verildi.