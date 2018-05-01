Fransa’da 1 Mayıs gösterileri

Fransa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterileri, sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Fransa’da 1968 Mayıs olaylarının 50. yıl dönümünde 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterileri gerginlik altında başladı. Bu yıl, demiryolu işçileri ve Air France çalışanlarının grevleriyle şekillenen 1 Mayıs gösterilerine, Fransız polisi çok sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ülkede süren grevler nedeniyle Paris Valiliği, göstericilerin arasına karışan çevredeki banka ve benzeri iş yerlerini kırıp döken eylemcilere karşı dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu. Paris’te, Bastille Meydanında buluşan gruplar, belirlenen yürüyüş güzergahından İtalyan meydanına kadar yürüyüp burada gösteriyi sonlandırdı.