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29 Nisan 2018 Pazar 10:15

Fransa’da mecburi askerlik geliyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanul Macron’un seçim kampanyasında vadettiği zorunlu askerlik hayata geçiyor. Açıklanan ön rapora göre, Fransızların 16 yaşından itibaren en az 1 ay olması planlanan zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Fransa'da mecburi askerlik geliyor
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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanul Macron’un seçim kampanyasında vadettiği zorunlu askerlik hayata geçiyor. Açıklanan ön rapora göre, Fransızların 16 yaşından itibaren en az 1 ay olması planlanan zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyasında vadettiği genç kadın ve erkeklere mecburi askerlik hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Macron tarafından kurulan çalışma grubu, zorunlu askerliğe yönelik hazırladığı raporu sundu. 16 yaşından itibaren Fransızların en az 1 ay mecburi askerlik yapması planlanıyor. Mecburi askerliğin 1 aylık etabı kapsaması, isteyen Fransız gençlerin askerliğini uzatması öngörülüyor. Askerliğini uzatmak isteyenlere ücretli olarak çalışma imkanı sunulması bekleniyor.

Proje sorumlusu General Menaouine, “Yatılı olan ilk 1 aylık süreç içerisinde sportif faaliyetler, kriz yönetimi, cumhuriyet ve vatandaşlık ilkelerinin aşılanması amaçlanıyor” dedi.

Mayıs ayında onaylanması beklenen raporun öngördüğü askerlik modelinin 2.4 ile 3.1 milyar euroluk bir bütçe gerektirdiği ifade ediliyor. Fransız Silahlı Kuvvetlerinin ise zaten kısıtlanmış olan bütçesini paylaşmak zorunda olmaktan korktuğu öğrenildi.
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