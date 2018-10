Fransa’dan Nazi avcısı çifte ödül

Fransa’da meşhur ’Nazi avcısı’ çift, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ödüllendirildi.

Fransa’da savaş suçlusu Klaus Barbie’yi bulan meşhur Nazi avcısı çift Serge Klarsfeld ve eşi Beate, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ödüllendirildi. 83 yaşındaki Serge Klarsfeld, Onur Efsanesi (Grand Cross of the Legion of Honour) ödülüne layık görülürken, 79 yaşındaki Beate Klarsfeld ise Fransa’nın en büyük ödülü olan Devlet Liyakat Madalyası (National du Merite) ile ödüllendirildi.

Çift, 1960’lı yıllarda evlendikten sonra Nazileri yakalayıp adalete teslim etme görevlerine başladı. Çiftin yakaladığı Naziler arasında savaş suçlusu Klaus Barbie de vardı. Klaus Barbie, Nazi Almanyası’nın gizli polisi Gestapo’nun eski bir memuruydu ve Fransa’daki suçları onun ’Lyon Kasabı’ olarak tanınmasına yol açmıştı. Barbie, insanları ölüm kamplarına göndermekten sorumluydu.

Barbie, savaştan sonra Latin Amerika’ya kaçtı. Klarsfeld çifti 1971 yılında onun yerini bulduklarında Bolivya’da yaşıyordu. Barbie, Fransa’ya 1983’te iade edildikten sonra 1987 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Barbie, 1991 yılında Lyon’da bir hapishanede öldü.