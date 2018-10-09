GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 18:02

Fransa’dan Nazi avcısı çifte ödül

Fransa’da meşhur ’Nazi avcısı’ çift, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ödüllendirildi.

Fransa'dan Nazi avcısı çifte ödül
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Fransa’da meşhur ’Nazi avcısı’ çift, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ödüllendirildi.

Fransa’da savaş suçlusu Klaus Barbie’yi bulan meşhur Nazi avcısı çift Serge Klarsfeld ve eşi Beate, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ödüllendirildi. 83 yaşındaki Serge Klarsfeld, Onur Efsanesi (Grand Cross of the Legion of Honour) ödülüne layık görülürken, 79 yaşındaki Beate Klarsfeld ise Fransa’nın en büyük ödülü olan Devlet Liyakat Madalyası (National du Merite) ile ödüllendirildi.

Çift, 1960’lı yıllarda evlendikten sonra Nazileri yakalayıp adalete teslim etme görevlerine başladı. Çiftin yakaladığı Naziler arasında savaş suçlusu Klaus Barbie de vardı. Klaus Barbie, Nazi Almanyası’nın gizli polisi Gestapo’nun eski bir memuruydu ve Fransa’daki suçları onun ’Lyon Kasabı’ olarak tanınmasına yol açmıştı. Barbie, insanları ölüm kamplarına göndermekten sorumluydu.

Barbie, savaştan sonra Latin Amerika’ya kaçtı. Klarsfeld çifti 1971 yılında onun yerini bulduklarında Bolivya’da yaşıyordu. Barbie, Fransa’ya 1983’te iade edildikten sonra 1987 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Barbie, 1991 yılında Lyon’da bir hapishanede öldü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku