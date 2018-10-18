Fransız bakan da Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti

Dün de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyareti ertelediğini açıklamıştı. Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasına açıklık getirilene kadar Suudi Arabistan’a yapacağı ziyareti ertelediğini duyurmuştu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından gelecek hafta Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek olan yatırım konferansına gitmeyeceğini duyurdu. Le Maire, "Hayır, gelecek hafta Riyad’a gitmeyeceğim. Bu durumda doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, gelecek hafta Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek olan yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, gelecek hafta Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek olan yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının...

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