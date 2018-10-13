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13 Ekim 2018 Cumartesi 21:30

Fransızlar küresel ısınmaya ’dur’ demek için sokağa döküldü

Fransa’nın başkenti Paris’te hükümetin küresel ısınma konusuna yeteri kadar önem vermediğini savunan binlerce kişi, protesto gösterisi düzenledi.Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin demeçlerinin aksine hükümetin iklim...

Fransızlar küresel ısınmaya 'dur' demek için sokağa döküldü
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Fransa’nın başkenti Paris’te hükümetin küresel ısınma konusuna yeteri kadar önem vermediğini savunan binlerce kişi, protesto gösterisi düzenledi.

Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin demeçlerinin aksine hükümetin iklim hareketine öncelik vermediğini savunan binlerce kişi, küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yolun yüründüğü protestoya 50 bin kişinin katıldığı ve gösteriler esansında 18 bin 500 polisin de görev aldığı belirtildi.

Paris Opera Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında düzenlenen protestoya katılan vatandaşlar ‘Tabiat anayı koruyalım’, ‘Gelecek nesiller için’, ‘Çocuklarımıza ve torunlarımıza kirlenmemiş bir dünya bırakılım sağlıklı yaşamak onların da hakkı’ şeklinde sloganlar attı.

Gösteride polisin yanı sıra protestocuların da güvenlik tedbiri almaları dikkat çekti. Bazı göstericilerin ise, çevreyi kirlettiği düşüncesiyle sokaklardaki afişleri söküp alıp götürdükleri görüldü. Gösteriye her yaştan kadın, erkek vatandaş katılırken, çevredekiler ise protestoculara alkışları ile destek verdi.

Gösteriye katılanlardan Muriel Courtiere isimli genç kız, düşüncelerini “Çevre her geçen gün kirletiliyor. Bunu kirletenler de biz insanlar, buna gereken dikkati gösterirsek, yaşanacak bir dünya bırakırız gelecek kuşaklara, biz halk olarak bu tedbirlerin alınmasını düşünürken, iktidarlar da gereken tedbirleri almalarını istiyoruz, sanayi atıklarını ve nükleer santral gibi çevreye zarar veren kuruluşları sıkı denetim altında tutmalarından yanayız” şeklinde aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir gösterici ise “2009 yılında evrensel iklim anlaşması başarısız oldu. Avrupa liderlerinin iklim sorumluluğunu canlı tutmak için Avrupa genelinde uyarı gösterileri yapıldı. Ama değişen bir şey yok. Sağlıklı yaşamak istiyorsak, çevreye önem vermek zorundayız. Liderler iklim tedbirleri konusunda verdikleri sözleri tutsalar, bugün bizler burada yürümez ve onları eleştirmezdik" dedi.
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