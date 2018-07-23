Fren bakımını yaptırın, canınızdan olmayın

Araçların en önemli aksamlarından biri olan fren sisteminde bakımlarının zamanında ve doğru bir şekilde yapılmaması, kaza anında can ve mal kaybına yol açabiliyor.Araçlarda yavaşlamayı ve durmayı sağlayan fren sistemi, kaliteli malzeme...

Araçların en önemli aksamlarından biri olan fren sisteminde bakımlarının zamanında ve doğru bir şekilde yapılmaması, kaza anında can ve mal kaybına yol açabiliyor.

Araçlarda yavaşlamayı ve durmayı sağlayan fren sistemi, kaliteli malzeme kullanılmaması ya da bakımlarının zamanında yapılmaması sonucunda kazalara davetiye çıkartıyor. Orjinal olmayan yan sanayi ürünlerin araçlara takılması, yaşanabilecek kazalarda can ve mal kaybını maksimum seviyeye çıkarıyor. Eskişehir’de bir oto fren tamirhanesi bulunan Mustafa Akgün, araçlardaki bu sistemin bakımı hakkında önemli bilgiler vererek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“Fren aksamı arabanın en önemli sistemidir”

Fren aksamının bir arabanın en önemli sistemi olduğunu ifade eden Mustafa Akgün, “Motor bozulur arabayı çekersin kenara ya bir kurtarıcı çağırırsın ya bir usta çağırırsın alır götürürsün. Kaportasında veya mekaniğinde bir arıza olur, bunlar bir şekilde telafi edilebilir ama fren sistemindeki arıza telafi edilemeyen, tolere edilemeyen ve sonuçları maddi, manevi çok can yakan sonuçlar doğurabiliyor. Kaliteli malzeme kullanılmadan uygulanan bakımlardan ve kalifiye elemanlar tarafından yapılmayan bakımlardan kaynaklanan sıkıntılardır bu fren patlaması denilen arızalar. Oysa ki emin ellerde, kaliteli ürün kullanılarak sistem baştan aşağı kontrol edilse ve arızalı malzemeler TÜV belgeli, İSO belgeli malzemeler ile değiştirilirse teknik olarak frenden kaynaklanan kazaların yaşanacağını ben zannetmiyorum” ifadelerinin kullandı.

“Fren hidroliği, insan vücudunda kan neyse araçta o görevi görür”

Fren aksamı bir bütün olduğunu konuşmalarına ekleyen Mustafa Akgün, konuşmalarına şu şekilde devam etti:

“Fren diyerek geçiştirilir ama bu sadece fren balatası, fren diskiyle sabit değildir. Bunların yardımcı bir sürü mekanizmaları vardır. Hepsi iyi çalışan bir halde olmadıktan sonra balatayı veya fren diskini değiştirerek istediğiniz kadar müdahale ettiğinizi düşünün. Aslında dayanıklı ve yeterli bir program uygulamış olmazsınız. Bakıma girildiği anda hepsinin kontrol edilmesi lazım. Bunu bir çok insan bilmez. Fren hidroliği, insan vücudunda kan neyse araçta o görevi görür. Fren hidroliği arabanın kanıdır. Nasıl insan kan kaybederse ciddi problemler hatta ölüme kadar uzanan vakalar yaşanırsa, arabalarda fren hidroliği eksilirse veya değerini kaybederse aynı şekilde araçlarda da ölümlü kazalar yaşanılabilir. Araba durduğunda hemen yıkamaya başlarsak, frenlere su tutulursa bunlarda çatlamaya sebebiyet veririz. Fren diskleri çatlar. Aşınan yüzeyler daha fazla yumuşar ve kullanım süresi azalacaktır”