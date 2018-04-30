Frig Vadisinde mahsur kalan yavru keçiyi AFAD ekibi kurtardı

Afyonkarahisar’da bulunan Frig Vadisi’ndeki kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Döğer kasabasında bulanan...

Afyonkarahisar’da bulunan Frig Vadisi’ndeki kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Döğer kasabasında bulanan Frig Vadisi kayalıklarına çıkan bir keçi yavrusu aşağıya inemeyince sahibi Ömer Kabadayı durumu AFAD ekiplerine haber vererek yardım istedi. Vadiye gelen AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusunu kurtarmak için seferber oldu. Halat yardımı ile keçinin bulunduğu kayalıklara inen kurtarma ekibi kısa sürede keçi yavrusunu kurtarmayı başardı. Çoban Ömer Kabadayı, kendisine teslim edilen yavru keçinin kurtarılmasına sevinerek kucağına alarak sarıldı.