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20 Temmuz 2018 Cuma 14:51

Fua ve Kefraya’da sivillerin tahliyesi tamamlandı

Suriye’de muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefraya’da sivillerin tahliyesi tamamlandı.

Fua ve Kefraya'da sivillerin tahliyesi tamamlandı
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Suriye’de muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefraya’da sivillerin tahliyesi tamamlandı.

Suriye’nin İdlib kentinde muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefraya’da tahliyeler tamamlandı. Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Fua ve Kefraya köylerindeki yaklaşık 7 bin sivil otobüslerle Halep’e taşındı. Esad yanlısı sivilleri taşıyan otobüs sabah saatlerinde Fua ve Kefraya köylerinden ayrılarak Halep’e doğru hareket etti. Yaklaşık 7 bin sivil 121 otobüsle Halep’e götürüldü. Suriye devlet televizyonu, köylerin tamamen boşaltıldığını ve köylerde sivil bulunmadığını duyurdu.

2017 yılının Nisan ayında söz konusu köylerden 5 bin kişi tahliye edilmişti.
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