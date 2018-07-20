Suriye’de muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefraya’da sivillerin tahliyesi tamamlandı.

Suriye’nin İdlib kentinde muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefraya’da tahliyeler tamamlandı. Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Fua ve Kefraya köylerindeki yaklaşık 7 bin sivil otobüslerle Halep’e taşındı. Esad yanlısı sivilleri taşıyan otobüs sabah saatlerinde Fua ve Kefraya köylerinden ayrılarak Halep’e doğru hareket etti. Yaklaşık 7 bin sivil 121 otobüsle Halep’e götürüldü. Suriye devlet televizyonu, köylerin tamamen boşaltıldığını ve köylerde sivil bulunmadığını duyurdu.

2017 yılının Nisan ayında söz konusu köylerden 5 bin kişi tahliye edilmişti.