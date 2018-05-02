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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:08

Fuarın gözdesi Gerevümatik oldu

Ordu’nun Ünye ilçesi Şehit İsmail Ustaoğlu ortaokulu öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda yaptıkları teknolojik çalışmaları sergiledi. Yapılan sergide 11 araştırma 9 geliştirme projesi bulunan Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu...

Fuarın gözdesi Gerevümatik oldu
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Ordu’nun Ünye ilçesi Şehit İsmail Ustaoğlu ortaokulu öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda yaptıkları teknolojik çalışmaları sergiledi. Yapılan sergide 11 araştırma 9 geliştirme projesi bulunan Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu 20 projesi ile büyük ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü İsa Dere, "Bu yıl ilk defa TÜBİTAK 4006 etkinliğini gerçekleştirdik. Bu etkinlikte 11 araştırma 9 geliştirme projemiz var. 9 öğretmen 41 öğrenci görev aldı. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Proje sorumlusu Fen Bilimleri Öğretmeni Nermin Dursun ise, “Yaklaşık 9 yıldır bu okulda çalışıyorum. Bu yıl okulumda ilk defa düzenlenen bilim fuarı için öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ellerinden geleni yaptı. Projelerden 5 tanesi matematik, 4 tanesi fen, 2 tanesi Türkçe, 2 resim, 1 tanesi bilişim, 2 tanesi sosyal, 2 tanesi İngilizce alanlarında hazırlandı. Güzel bir fuar gerçekleşiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

Serginin en dikkat çekeni "Gerevümatik"

Sergide en çok dikkat çeken ise Gerevümatik oldu. Projeden sorumlu görevli öğretmen Cengiz Dikmetaş, "Bizler 8. sınıf öğrencilerimiz olan İbrahim Güzel ve Ahmet Can Ergün ilse fındık toplayıcılarına kolaylık sağlamak amaçlı daha rahat dal çekmeyi ve bedenin dengeli bir şekilde daha rahat çalışmasını sağlamak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Sergiye ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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