Funda Ocak, Eurasia Airshow’u gezdi

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, havacılık ve uzay sektörünün lider marka ve sanayilerini bir araya getiren Eurasia Airshow’u ziyaret etti, Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı...

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, havacılık ve uzay sektörünün lider marka ve sanayilerini bir araya getiren Eurasia Airshow’u ziyaret etti, Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Antalya Havalimanı’nda 25-29 Nisan tarihleri arasında beş gün boyunca devam eden 400 büyük şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyonun yer aldığı fuarı gezdi, DHMİ ve sektör kuruluşlarının stantlarını ziyaret etti. Fuar alanında sergilenen DHMİ’nin kendi üretimi mobil kule, uçak merdiveni ve uçak bagaj yükleme sistemlerinde de incelemelerde bulunan Ocak, bu ürün ve sistemlere ziyaretçilerce gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fuar süresince ulusal ve uluslararası ölçekte büyük ilgi gören Ar-Ge projeleri ziyaretçilere tanıtıldı. Projeler diğer uluslararası fuarlarda olduğu gibi bu fuarda da rağbet gördü.

Ocak, fuar ziyaretinin ardından beraberindekilerle Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu, devam eden PAT sahaları çalışmalarını yerinde inceledi. Kurtarma ve Yangın İstasyonu, İş Makineleri Garajı, Kuvvet Santrali ve Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni ziyaret eden Ocak, personel ile bir süre sohbet etti.