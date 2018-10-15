Galata Köprüsünde balıkçıların oltasına balık değil, martı takıldı

Fatih Galata Köprüsünde balık tutmaya çalışan amatör balıkçıların oltasına bu defa balık değil, martı takıldı. Misinaya takılan martı Galata Köprüsünün altında bulunan restorandaki çalışanlar tarafından kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Fatih Galata Köprüsünde balık tutmaya çalışan amatör balıkçıların oltasına bu defa balık değil, martı takıldı. Misinaya takılan martı Galata Köprüsünün altında bulunan restorandaki çalışanlar tarafından kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Tarihi yarımadanın vazgeçilmez görsellerinden olan Fatih Galata Köprüsündeki amatör balıkçıların oltasına bu defa balık değil, martı takıldı. Misinaya takılan martı, uçmakta güçlük çekip kurtulmak için çırpınmaya başladı. Galata Köprüsünün altında bulunan balıkçı restoranlarından birinin çalışanları martıyı kurtarmak için harekete geçti. Çalışanlar önce balıkçının oltasını tutarak martıyı yanlarını çekip yakaladı. Martıya zarar vermeden misinayı çakmakla yakıp kopartan restoran çalışanları daha sonra martıyı denize doğru havaya atarak özgürlüğüne kavuşturdu. Restoran çalışanlarının bu özverili yaklaşımı ise çevrede bulunan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.