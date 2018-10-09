Galata ve Atatürk Köprüsü deniz trafiğine açıldı

İstanbul (İHA) – Galata ve Atatürk Köprüleri saat 02:30’dan 04:30’a kadar deniz trafiği açılması nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yolun iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul (İHA) – Galata ve Atatürk Köprüleri saat 02:30’dan 04:30’a kadar deniz trafiği açılması nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yolun iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Atatürk Köprüsünde bakım çalışması nedeniyle saat 00:00’da araç ve yaya trafiğine kapatılırken, 02:30’da deniz trafiğine açıldı. Araç geçişine izin verilmeyen Galata Köprüsü iki taraflı olarak havaya doğru kaldırıldı. 04:30’a kadar deniz trafiğine açık olan köprünün iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.