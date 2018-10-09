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09 Ekim 2018 Salı 03:15

Galata ve Atatürk Köprüsü deniz trafiğine açıldı

İstanbul (İHA) – Galata ve Atatürk Köprüleri saat 02:30’dan 04:30’a kadar deniz trafiği açılması nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yolun iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.

Galata ve Atatürk Köprüsü deniz trafiğine açıldı
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İstanbul (İHA) – Galata ve Atatürk Köprüleri saat 02:30’dan 04:30’a kadar deniz trafiği açılması nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yolun iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Atatürk Köprüsünde bakım çalışması nedeniyle saat 00:00’da araç ve yaya trafiğine kapatılırken, 02:30’da deniz trafiğine açıldı. Araç geçişine izin verilmeyen Galata Köprüsü iki taraflı olarak havaya doğru kaldırıldı. 04:30’a kadar deniz trafiğine açık olan köprünün iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.
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