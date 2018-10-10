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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:29

Gazeteci Oğuz Haksever’den Başkan Aydıner’e ziyaret

Gazeteci Oğuz Haksever, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Aydıner, misafiri Haksever’i Sevgi Kafe’de ağırladı.NTV’de yayınlanan ‘Yakın Plan’ isimli programın sunucusu...

Gazeteci Oğuz Haksever'den Başkan Aydıner'e ziyaret
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Gazeteci Oğuz Haksever, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Aydıner, misafiri Haksever’i Sevgi Kafe’de ağırladı.

NTV’de yayınlanan ‘Yakın Plan’ isimli programın sunucusu Oğuz Haksever, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Aydıner’in makamında, oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Aydıner misafiri Haksever’i, down sendromlu çalışanlarıyla ilgi odağı olan Bayrampaşa Şehir Parkı’ndaki Sevgi Kafe’de ağırladı. Kafede, Bayrampaşa’da hayata geçirilen mega projeler ve gündemdeki konularla ilgili keyifli bir sohbet eden Başkan Aydıner ve Haksever burada çalışan down sendromlu gençlerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Oğuz Haksever’i Bayrampaşa’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Aydıner, "Nazik ziyaretleri için usta gazeteci ve sunucu Oğuz Haksever’e teşekkür ediyorum. Bu vesile ile down sendromlu kardeşlerimizin hizmet verdiği ‘içi sevgi dolu’ kafeye herkesi davet ediyorum" dedi.

Kafeyi oldukça beğenen Oğuz Haksever de "Bu projeyi hayata geçirenleri kutluyorum. Burada bizleri ağırlayan Başkan Atila Aydıner’e ve bizlere hizmet veren down sendromlu kardeşlerime teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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