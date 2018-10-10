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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:15

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: "Kaşıkcı olayının üstü kapatılmamalıdır"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının üstünün kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: 'Kaşıkcı olayının üstü kapatılmamalıdır'
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Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının üstünün kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili iddiaların çok ciddi olduğu kadar diplomatik misyonların ve diplomatların vazifelerini düzenleyen Cenevre Sözleşmesi’ne de tamamıyla aykırı olduğunu kaydederek, araştırma ve incelemelerin bu iddiaları doğrulaması halinde Suudi Arabistan ile ilişkilerde bedelinin ağır olacağını söyledi. Bilgin, “İster sıradan bir şahıs, isterse gazeteci olsun kimsenin yaşam hakkına bir diplomatik misyonda aymazca tecavüz edilmesine, canının alınmasına ve hatta cesedinin parçalanarak yok edilmesine Türkiye seyirci kalamaz. Olayla ilgili iddialar çok vahim ve önceden planlanmış bir yok ediş programının uygulandığı intibaını vermektedir” ifadesini kullandı.

Kaşıkçı’nın cesur bir gazeteci olarak bilindiğini hatırlatan Bilgin, iddiaların doğru olmamasını ve Suudi gazetecinin bir şekilde “ulaşılamaz” durumda olmasını dilemekle birlikte gelişmelerin menfur bir cinayetin işlendiğini gösterir nitelikte olduğunu kaydetti. Bilgin, “Türkiye hiçbir ülkenin arka bahçesi, hesaplaşma alanı olamaz. Bu olay detaylıca araştırılmalı, sorumlulara hesap verdirilmeli, yasa dışılık, cinayet kimsenin yanına kalmamalıdır” dedi.
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