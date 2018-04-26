Gazi Üniversitesinde öğrencilerden eylem

Gazi Üniversitesinin bazı fakültelerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanacağı haberine tepki gösteren bir grup öğrenci, rektörlük binası önünde toplandı.Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını...

Gazi Üniversitesinin bazı fakültelerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanacağı haberine tepki gösteren bir grup öğrenci, rektörlük binası önünde toplandı.

Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi. Gazi Üniversitesinin bazı fakültelerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanacağı haberi bir grup öğrenci tarafından tepkiyle karşılandı. Öğrenciler, üniversitenin ayrılmaması talebiyle Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası önünde toplandı. "Gazi bizimdir, bizim kalacak" sloganları atan öğrenciler, duruma tepki gösterdi. Rektörlük binasının önünde toplanan kalabalığın artması nedeniyle çevik kuvvet polisleri üniversiteye girerek rektörlük önünde güvenlik önlemi aldı.