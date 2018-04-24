Gaziantep sanayi dönüşümü toplantısı bakanların katılımıyla yapıldı

Gaziantep Sanayi Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleşen toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve sanayiciler katıldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla Gaziantep sanayi dönüşümü toplantısı gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla Gaziantep sanayi dönüşümü toplantısı gerçekleşti.Gaziantep Sanayi Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleşen toplantıya Başbakan Yardımcısı...

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