Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutlayarak, " 25 Aralık Antep halkının tarihe altın harflerle nakşettiği bir kurtuluş destanıdır" dedi.

Tiryakioğlu Gaziantep’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Antep halkının 11 ay boyunca düşman kuvvetlerine karşı verdiği insan üstü mücadeleyle tarihin gördüğü en büyük destanlardan birini yazdığını belirtti.



Tiryakioğlu mesajında, "Kültürel zenginlikleri, yemekleri ve verimli topraklarıyla, Evliya Çelebinin seyahatnamesinde "Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” (Dünyanın Gözbebeği Şehir)" diyerek tanımladığı Gaziantep; sahip olduğu kültürel zenginlikler, eşsiz lezzetler ve doğal güzellikleriyle tarihin her döneminde uygarlıkların beşiği olmuştur. Anadolu’nun en köklü yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul edilen Gaziantep, coğrafi konumunun sağladığı stratejik önem ve bereketli topraklarıyla her daim gözde bir yerleşim alanı olarak öne çıkmıştır. Bu önemden mütevellit sinesinde asırlar boyu pek çok savaşları ve barışları barındıran bu kadim topraklar, en büyük sınavlarından birisini ise hiç kuşkusuz tarihe altın harflerle yazılan kurtuluş savaşı esnasında vermiştir. Birinci dünya savaşı sonrası Fransız ve İngilizler tarafından işgal edilen Antep, şehir halkının 11 ay boyunca düşman kuvvetlerine karşı verdiği insan üstü mücadeleyle tarihin gördüğü en büyük kurtuluş destanına tanıklık etmiştir. Nüfusu o dönemlerde 25 bin dolaylarında olan Antep, milli mücadele döneminde 6 bin 317 vatan evladını şehadete uğurlamıştır. Yani o dönemde şehirde yaşayan her dört ecdadımızdan birisi istiklal ve istikbal uğruna hiç düşünmeden şehadete yürümüş, sağ kalanlar ise gazilik mertebesine nail olmuştur. Esaret altında yaşamaktansa, ölmeyi yeğleyen yiğit halkın vatanını, bayrağını, dinini ve namusunu korumak için işgal güçlerine karşı verdiği bu kutlu mücadele aynı zamanda bütün insanlık dünyasının da takdir ve hürmetini kazanmıştır. Savunmasız ve türlü yokluklar içerisindeki sivil halkın, kendisinden silah, mühimmat ve asker bakımından kat be kat daha güçlü ordulara karşı verdiği bu amansız mücadele aynı zamanda Anadolu insanına da milli mücadele yolunda umut ve ilham kaynağı olmuştur. Canları pahasına Fransız işgaline karşı direnen Gaziantepliler göstermiş oldukları bu kahramanlıkla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep’i kurtardıkları gibi Türkiye’yi de kurtardılar” iltifatına mazhar olmuşlardır. Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve isimsiz nice kahramanlarıyla büyük bir destan yazan Antep, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre ‘’Gazi’’ unvanın verilmesiyle de bu gururunu taçlandırmıştır. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.yıl dönümünü kutladığımız bu özel gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha anıyor, tüm Gaziantepli hemşehrilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Gününü yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.