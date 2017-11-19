Gaziantep’te baklava yeme yarışması

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’te düzenlenen baklava yeme yarışmasında yarım kilo baklavayı 45 saniyede bitiren Mehmet Yıldızhan birinci oldu.

Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen baklava yeme yarışmasının 6.’sı 80 yarışmacının katılımıyla gerçekleşti. Yarışmacılar en kısa sürede yarım kilo baklavayı bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın ödülü ise birinciye 250, ikinciye 150, üçüncüye ise 100 TL para ödülü.

“Amacımız Gaziantep’in tanıtımına katkı sağlamak”

Sistemli AVM’nin Genel Müdürü Adem Sarıkaya amaçlarının Gaziantep’in tanıtımına destek olmak olduğunu belirterek, “Gaziantep’in gastronomi alanında ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Bunun en başında baklava geliyor. Bugün de geleneksel olarak düzenlediğimiz baklava yeme yarışmasının 6.’sını düzenliyoruz. Amacımız Gaziantep’in tanıtımına katkı sağlamak. Yarışmamıza 80 kişi katılacak. En kısa sürede yarım kilo baklavayı bitiren birinci olacak. Birinciye 250, ikinciye 150 ve üçüncüye 100 TL para ödülümüz var. Kampanyalarımızı da tanıtma fırsatı buluyoruz. İnsanlar yarışmaya geldiğinde kampanyalarımızı da görüyor. Şu an 250 TL alışverişe 50 TL hediye çeki veriyoruz. Bunu da tanıtma fırsatı buluyoruz” dedi.

“Bazı yarışmacılar boğulma tehlikesi geçirdi”

Yarışmanın başlamasıyla birinci olmak için baklavalar hızlı bir şekilde yenmeye başlandı. Bu sırada bazı vatandaşların boğazı dolunca diğer yarışmacılar sırtına vurarak nefes aldırmaya çalıştı. Yarışmada 1. Mehmet Yıldızhan olurken, 2. Ahmet Kayaçapar, 3. ise Abdulmecit Pınar oldu.



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Yarışmada 45 saniyede yarım kilo baklavayı bitirerek birinci olan Mehmet Yıldızhan normal şartlarda çok baklava yemediğini ama katıldığı yarışmalarda 2. defa birinci olduğunu belirtti.