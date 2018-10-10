Gaziantep’te enflasyona karşı yüzde 10 indirim dönemi başladı

Gaziantep’te, Hazine ve Maliye Bakanlığının Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yüzde 10 indirim dönemi başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarı Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve ilgili oda başkanlıklarınca başlatılan ortak çalışmayla kurumlar yüzde 10 indirime gitti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, enflasyonla topyekun mücadeleye destek verdiklerini söyleyerek, her zaman devletin ve milletin yanında duracaklarının altını çizdi.

“Bu mücadelede biz de varız”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep olarak enflasyonla mücadelede biz de varız. Büyük millet olmak demek büyük kahramanlıklar demektir. Bugün bu şehrin esnafı sanayicisi olarak bende varım diyorsunuz. Çok zor şartlarda olduğunuzu biliyorum. Belediye Başkanı olarak sizin yanınızdayım. Kader birliği, zor zamanlarda güç birliği yapmaktır. 81 ilden ilk önce meclisinde bu toplantıyı yaparak desteğimizi açıklamamız Gazi şehrin zor zamanda her zaman milletinin yanında durduğunu gösteriyor. Geçmişte de bu böyleydi şimdi de böyle olduğunu gösterdiniz. Enflasyonla mücadelede biz de varız. Allah’ın izniyle önümüzdeki bütün engelleri kaldıracağız" dedi.

“Faturalarımıza yüzde 10 indirim yapıyoruz”

Vatandaşlara yönelik tüm hizmet ve çalışmalarda yüzde 10 indirim yapmaya karar verdiklerini vurgulayan Şahin, “Aslında bugün her şeyin para olmadığını ortaya koymak için buradayız. Biz de büyük şehir olarak bütün faturalarımızı yüzde 10 indiriyoruz. Vatandaşımıza dair yaptığımız bütün çalışmalarımızı yüzde 10 indiriyoruz. Hepinize bu zor günde elinizi taşın altına koyduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Gazi şehre yakışan milletinin yanında dik durmaktır, biz de bugün bunu yapıyoruz” diye konuştu.