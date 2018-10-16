Gaziantep’te toz nedeniyle göz gözü görmüyor

Gaziantep’te Suriye üzerinden gelen ve günlerdir etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor. İnsanların nefes almakta zorlandığı toz nedeniyle görüş mesafesi ise bazı bölgelerde yaklaşık 100 metreye kadar düştü.Gaziantep’te yaklaşık...

Gaziantep’te Suriye üzerinden gelen ve günlerdir etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor. İnsanların nefes almakta zorlandığı toz nedeniyle görüş mesafesi ise bazı bölgelerde yaklaşık 100 metreye kadar düştü.

Gaziantep’te yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan toz bulutu şehirde hayatı felç etti. Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle kenti kaplayan toz bulutu insanların nefes almasını zorlaştırıyor. İnsanların üstüne yağan toz bulutu görüş mesafesini de bazı bölgelerde 100 metreye kadar düşürdü. Adeta sarıya boyanan kentte insanlar Antep Kalesi gibi tarihi ve kültürel yerleri uzaktan görmekte zorlandı. Havanın günlük güneşlik olduğu şehirde kasvetli bir görüntüye neden olan toz bulutu, araç sürücüleri için de kabusa dönüştü. Vatandaşlar araçlarını toz yağmurundan korumak için kapalı otopark arayışına girdi.

Toz bulutunun kentte bir kaç gün daha etkili olması beklenirken, yetkililer solunum yetmezliği gibi hastalıkları bulunanlar başta olmak üzere dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.