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11 Ekim 2018 Perşembe 13:08

Gazze sınırında yanlış alarm

Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinde, sabah saatlerinde yanlış alarm Demir Kubbe hava savunma sistemini aktive etti.

Gazze sınırında yanlış alarm
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Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinde, sabah saatlerinde yanlış alarm Demir Kubbe hava savunma sistemini aktive etti.

Sabah saatlerinde Gazze sırındaki İsrail yerleşimlerinde yanlış alarm sonucu çalan sirenler Demir Kubbe hava savunma sistemini aktive etti. İsrail ordusu konuya ilişkin açıklamasında, herhangi bir saldırının olmadığını ve Gazze sınırında yanlış alarm verildiğini duyurdu.

İsrail son yıllarda Gazze ve Suriye’den fırlatılan füzelere hedef olması sonucu Demir Kubbe ile tehditleri ortadan kaldırdı. İsrail, Gazze ve Batı Şeria’dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemi olan Demir Kubbe’yi 2011 yılında hizmete açtı.
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