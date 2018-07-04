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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:45

Gece kurtarılan yavru kedi tekrar aynı araçta mahsur kaldı

Afyonkarahisar’da dün gece aracın kaputuna girerek itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılan kedi, sabah tekrar aynı aracın motor kısmına girerek mahsur kaldı. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.Dün gece Afyon...

Gece kurtarılan yavru kedi tekrar aynı araçta mahsur kaldı
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Afyonkarahisar’da dün gece aracın kaputuna girerek itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılan kedi, sabah tekrar aynı aracın motor kısmına girerek mahsur kaldı. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün gece Afyon Lisesi arkasında uzun zamandır kullanılmayan bir aracın içerisinde sıkışan yavru kedi itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Çevredekiler aynı miyavlama sesini sabah da duyunca durumu tekrar itfaiye ve emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri uzun süre yavru kediyi kurtarmak için çabaladı. Çalışma sonuçsuz kalınca aracın sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Yine sonuç alınamayınca ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın kapısını açtı. Ardından kaputu da açılan aracın motor kısmında yavru kediye ulaşıldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı araçtan çıkartılan yavru kediye ilk olarak su ve süt verildi. Daha sonra ekipler Afyonkarahisar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerine yavru kediyi teslim etti.

Kedi kurtarma operasyonunu çevredeki vatandaşlar da balkonlarından merakla seyretti.
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