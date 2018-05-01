Gece yarısı drift partisi

Bursa’da caddeyi trafiğe kapatarak arabalarıyla drift yapan gençler vatandaşları çileden çıkardı.Gençlerin drift şovları gece yarısına kadar devam edince uyuyamayan vatandaşlar, 155 polis ihbar hattı ve sosyal medyadan driftçileri şikayet...

Bursa’da caddeyi trafiğe kapatarak arabalarıyla drift yapan gençler vatandaşları çileden çıkardı.

Gençlerin drift şovları gece yarısına kadar devam edince uyuyamayan vatandaşlar, 155 polis ihbar hattı ve sosyal medyadan driftçileri şikayet yağmuruna tuttu.

Edinilen bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi’nde bir grup genç, trafiği çift yönlü kesip cadde üzerinde araçlarıyla tehlikeli hareketler yaptılar. O anları görüntüye alan vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden tepki gösteri.

Tokyo’daki drift partilerini aratmayan görüntülerin yaşandığı olayda gençler gece geç saatlere kadar lastik yaktı. Gece boyu gözlerine uyku girmeyen vatandaşlar 155 polis ihbar hattını arayarak şikayette bulundu. Çok sayıda vatandaş da driftçilere tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Araçlarıyla yolu kapatan grubun trafikteki tehlikeli oyunu bitene kadar beklemek zorunda kalan diğer araç sürücüleri de yolun bir süre sonra açılmasıyla yollarına devam ettiler.