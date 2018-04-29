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29 Nisan 2018 Pazar 13:24

Gece yarısı inci kefalini kurtarma operasyonu

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme amaçlı yaptığı göç sırasında girdiği sulama kanalında telef olma tehlikesi yaşayan endemik tür olan inci kefali balığı, yapılan müdahale sonucu kurtarıldı.Van Gölü sahilindeki Çiçekli Mahallesi’nde...

Gece yarısı inci kefalini kurtarma operasyonu
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Van Gölü’nde yaşayan ve üreme amaçlı yaptığı göç sırasında girdiği sulama kanalında telef olma tehlikesi yaşayan endemik tür olan inci kefali balığı, yapılan müdahale sonucu kurtarıldı.

Van Gölü sahilindeki Çiçekli Mahallesi’nde tatlı akarsulara doğru göç eden inci kefali balığının sulama kanalına bir kez daha girdiğini gören güvenlik korucularının haber vermesi üzerine, Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş’ın talimatıyla ilgili personeller anında olay yerine gönderildi. Olay yerine gelen görevliler, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in gözetiminde tekrar büyük fedakarlık örneği sergiledi.

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balıkları, üreme amaçlı yaptığı göç sırasında önceki gün girdikleri sulama kanalında son anda kurtarılırken, tekrar sulama kanalına girmemeleri için tel ızgaralarla gerekli önlemler alınmıştı. Gün boyu Van’da yağan yağmurlardan dolayı meydana gelen toprak aşınması sonucu daha önceden bırakılan ızgaraların etrafından sulama kanalına giren balıklar, çiftçilerin tarım arazilerini sulama maksadıyla kanalları kapatmaları sonucu susuz kalarak tekrar ölümle burun buruna geldiler.

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince sulama kanalındaki balıklar, kovalarla gece geç saatlere kadar Van Gölü’ne taşınırken, ızgaralar temizlenerek aynı durumun bir daha yaşanmaması için daha önce yapılan ızgaraların etrafı sağlamlaştırıldı.

Verilen büyük mücadele sonucu balıkların ikinci kez telef olması engellendi.
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