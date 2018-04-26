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26 Nisan 2018 Perşembe 16:02

Gedik mezarı başında anıldı

Eski milletvekili Mehmet Gedik, vefatının 7. yıl dönümünde Mustafakemalpaşa’da dualarla anıldı.2011 yılında uğradığı saldırı neticesi hayatını kaybeden ANAP Genel Başkan Yardımcısı,18. ve 19. dönem Bursa Milletvekili Mehmet Gedik,...

Gedik mezarı başında anıldı
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Eski milletvekili Mehmet Gedik, vefatının 7. yıl dönümünde Mustafakemalpaşa’da dualarla anıldı.

2011 yılında uğradığı saldırı neticesi hayatını kaybeden ANAP Genel Başkan Yardımcısı,18. ve 19. dönem Bursa Milletvekili Mehmet Gedik, vefatının 7. yılında Mustafakemalpaşa’daki mezarı başında anıldı. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, merhum Gedik’in ailesi ve dostları ile birlikte siyasi parti temsilcilerinin katıldığı Adile Mezarlığı’ndaki anma töreninde Kur’an-ı Kerim tilavet edilerek dualar edildi. Sadi Kurtulan, anma programında yaptığı konuşmada Mehmet Gedik’in yalnız Bursa için değil Türkiye için değerli bir siyasetçi olduğunu, milletini ve devletini düşünen biri olarak toplumun her kesimine açık kimliği ile öncü hizmetler verdiğini belirtti.

Başkan Kurtulan, “Hepimizde hakkı olan bir insandı. Bize düşen görev, bıraktığı bu emanete lâyık olmak. O dönem Türkiye’nin kabuk değiştirdiği bir dönemdi. Mehmet Gedik de bu kadro içerisinde milletine en güzel şekilde hizmet etti. Rahmetli Özal’ın Türkiye’ye kazandırdığı vizyonu bir sonraki nesil de aynı şekilde devam ettirecektir. Mehmet Gedik ağabeyimizi bir kez daha rahmet ve hasretle anıyorum" dedi.
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