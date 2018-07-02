Geleceğin izcileri Ümraniye’de yetişiyor

Ümraniye Belediyesi, İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen izci kampı başladı. İzcilik kapına gönderilen ilk gruptaki çocukların sevinci gözlerinden okundu.

Ümraniye Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu’nun işbirliğinde Ümraniye Kent Ormanı içerisinde gerçekleştirilen Yaz İzcilik Kampı’na 10-15 yaş arasında çocukların ve gençlerin katılım sağlayacağı birinci kur izci adayları kampa gönderildi. Ümraniye Hekimbaşı Kent Ormanı’nda gerçekleştirilecek kamp kapsamında izciler birçok dalda eğitim alacaklar.

Birinci kur izciler kampa gönderildi

Bu yıl da yaz tatilini kampta geçirmeyi tercih eden çocuklar izci kampına yoğun ilgi gösterdi. İzci kampı kapsamında çocuklara; temel ve ileri seviye izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, telsiz ve haberleşme, ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, at biniciliği, pentatlon, tırmanma duvarı, paintball, geleneksel ok atıcılık, oryantring, bisiklet, izci düğümü, teknik iz işaretleri, çevre bilinci, badminton, yürüyüş, pusula, telsiz kullanma, hayvanlardan korunma gibi birçok dalda eğitim verilecek. Aldıkları eğitimle sporla iç içe olan çocuklar, gelecekteki spor kariyerlerine de kolaylıkla yön verebilecek. Aileler eğlenceli, öğretici ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan eğitim programlarıyla çocuklarının izci kampında eğitim almasından dolayı memnun olurken, çocuklar da kendilerine birlik beraberlik ve özgüven duygusunu katmanın mutluluğunu yaşayacak. Çocuklara kampta verilen eğitimlerle ayrıca; öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı ve çevreyi sevmeleri, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri, analitik düşünme becerisine sahip olmaları gibi pek çok konuda bilinçlenmeleri ve gelişmeleri sağlanacak.

Kampın ilk haftasına katılmak için kayıt olan genç izciler, sabah saatlerinden itibaren Ümraniye Belediye binası önünde toplandılar. Anne ve babaların da uğurlamaya geldiği izci adayları daha sonra kendilerine tahsis edilen otobüslerle Ümraniye Hekimbaşı Kent Ormanı içindeki İBB Yaz İzci Kampı’na gönderildi. İzci Kampı’nın, 2 Temmuz’da başlayan ilk kuruna çok sayıda öğrenci katıldı.

Çocuklar aileleri ile birlikte 9 Temmuz’da başlayacak ikinci kura veya diğer kurlara kayıt olmak için Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek.