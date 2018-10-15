Gelenekler ‘Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’yla yaşatıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nın açılış maçı Güçlükaya ve Çaldıran Mahalleleri arasında gerçekleşti. Açılış maçının başlangıç vuruşunu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut yaptı. Turnuvaya muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nın açılış maçı Güçlükaya ve Çaldıran Mahalleleri arasında gerçekleşti. Açılış maçının başlangıç vuruşunu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut yaptı. Turnuvaya muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Başlama vuruşunu Başkan Ak yaptı

Keçiören Belediyesi tarafından, mahalle kültürünün yaşatılması için düzenlenen futbol turnuvası, Keçiören Belediyesi Muhtarlık İşleri ve Gençlik Spor Müdürlükleri ile Keçiören Muhtarlar Derneği’nin koordinasyonuyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde bulunan spor tesisinde gerçekleştirildi. Maçın başlama vuruşunu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut yaptı. 8 ila 12 yaş aralığındaki gençlerden oluşan Güçlükaya ve Çaldıran mahalle takımları arasında gerçekleşen açılış maçında, geleneklerin yaşatılması için 90’lı yılların mahalle turnuvalarında geçerli olan kurallar uygulandı. Maçın başlama düdüğünden önce geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Keçiören Emrah Mahalle Muhtarı Salim Malcanlı’nın anısına Kuran tilaveti de yapıldı. Salim Malcanlı’nın hizmetlerinden dolayı eşi Ülkü Malcanlı’ya plaket takdim edildi.

Güçlükaya Mahallesi’nin Çaldıran Mahallesi’ni 4- 2 yendiği açılış maçının öncesinde ve sonrasında dağıtılan gazozlarla “gazozuna maç” geleneği de yaşatılmış oldu.

“Mahalle bilincini Keçiören’in her yerinde yeşerteceğiz”

Mahalleler arası futbol turnuvasının düzenlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Köklü alışkanlıkları ve gelenekleri olan toplumumuzun bu değerlerini yaşatmak için Keçiören Belediyesi olarak kolları sıvadık. Geleneklerine bağlı bir nesil yetiştirmek için mahalle muhtarlarımız aracılığıyla 8-12 yaş grubu gençlerimizden mahalle takımları kurduk. Keçiören’de tesis ettiğimiz mahalle bilincini ve toplumsal dayanışma anlayışını çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle başardık. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu turnuvamız artık daha fazla ilgi görüyor. Futbol turnuvalarını farklı mahallelerde yaparak kaynaşma ortamını Keçiören’in her yerinde yeşerteceğiz. Bu etkinliğimizle belki de yeni yıldızlar keşfetmiş olup, gençlerimizin spor aktivitelerini meslekleri haline getirmelerine vesile olacağız” dedi.

“Gelenekler modern tesislere taşındı”

TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, “Çocukluğumuzda ve gençliğimizde arka mahallenin kurduğu futbol takımıyla toprak sahalarda maç yapardık. Bu da toplumumuzda güçlü bir mahalle bilinci oluştururdu. Artık belediyelerimiz daha profesyonel sahalar ve spor tesisleri inşa ederek hizmet kalitesini yükseltiyor. Modern tesislerde düzenlenen futbol turnuvalarıyla mahalle bilincini yeniden kazandıran, geleneklerimize sahip çıkan Keçiören Belediyesi’ne ve bu işi sahiplenen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuşurken, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise “Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören’de böyle bir dostluk ortamının oluşmasına önayak olan Keçiören Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Futbol turnuvaları Keçiören’in gündemi haline geldi. Genç kardeşlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (BC -BA-Y)