Geleneksel oyunlar Nilüfer’de yaşatıldı

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri, her yaştan öğrenciyi, unutulmak üzere olan sokak oyunları ile buluşturdu. Oyunlara katılan öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi.Nilüfer 17. Spor Şenlikleri geleneksel Türk oyunları ile renklendi....

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri, her yaştan öğrenciyi, unutulmak üzere olan sokak oyunları ile buluşturdu. Oyunlara katılan öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi.

Nilüfer 17. Spor Şenlikleri geleneksel Türk oyunları ile renklendi. Şenliklerde mendil kapmaca, halat çekme, yakan top ve tünel top dallarında yarışmalar düzenlendi. Ayrıca yarışma dışı olarak öğrenciler ip atlama, uzun eşek, güreş gibi oyunları oynayarak keyifli saatler geçirdi. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’ndeki çim sahada 820 öğrencinin katılımıyla gün boyu süren etkinlikte, tünel top kategorisinde Nesrin Fuat Bursalı ilkokulu birinci olurken, Canaydın İlkokulu ikinci, Ali Karasu İlkokulu üçüncü, Görükle Dumlupınar ilkokulu da dördüncü oldu. Büyük heyecana sahne olan mendil kapmaca oyununda, Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlkokulu şampiyonluğa ulaştı. Mendil kapmacada Ali Durmaz İlkokulu ikinci olurken, Doğan köy İlkokulu üçüncü, Gümüştepe İlkokulu dördüncü oldu.

Yakan top kategorisinde de Şampiyonluğa Sadettin Türkün Ortaokulu ulaştı. Zekai Gümüşdiş Ortaokulu ikinci, Doğanköy Ortaokulu üçüncü, Ali Durmaz Ortaokulu ise dördüncü oldu. Halat çekme yarışlarında da Havva Aslanoba MTAL birinci oldu.

Keyifli bir gün geçiren öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel sokak oyunlarının yaşatılmasını da katkıda bulunmuş oldu.