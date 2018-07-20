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20 Temmuz 2018 Cuma 11:34

Geleneksel sanatlar, minik ellerde hayat buluyor

Küçükçekmece Belediyesi bünyesindeki Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde yaz sanat kursları eğitimlerine başladı. Akademide bu yıl ilk kez çocuklar da eğitim alacak.Geleneksel Sanatlar Akademisi (GSA) bünyesindeki Yaz Sanat Akademisi’nde bu...

Geleneksel sanatlar, minik ellerde hayat buluyor
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Küçükçekmece Belediyesi bünyesindeki Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde yaz sanat kursları eğitimlerine başladı. Akademide bu yıl ilk kez çocuklar da eğitim alacak.

Geleneksel Sanatlar Akademisi (GSA) bünyesindeki Yaz Sanat Akademisi’nde bu yıl ilk kez 7-12 ve 13-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençlere yönelik sanat eğitimi verilecek. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları öğrenme şansı bulacak olan gençler ve çocuklar, ebrudan, minyatüre, kaligrafiden, güzel sanatlara pek çok branşta alanında usta eğitmenlerden ders alacak.

"Gelenekten geleceğe köprü kuruyoruz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, geleneksel sanatlara gönül veren gençlere teşekkür ederek, "Geleneksel Sanatlar Akademimizde verdiğimiz eğitimlerle, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızın usta-çırak ilişkisiyle nesilden nesle aktarılmasını çok önemsiyoruz. Tarihimizde iz bırakmış olan bu sanatların çocuklarımızın ve gençlerimizin eliyle geleceğe taşınmasına katkı sağlayan eğitmenlerimize ve gönül veren gençlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Yeni nesil atölye programlarında, çocuklar ve gençlerin üretim sürecini keşfedeceği, çeşitli materyaller ile kendilerini ifade etmenin yöntemlerini arayacağı sanat odaklı program içerikleri yer alıyor. Eğitimler, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 10.00 ile 15.30 arasında gerçekleştirilecek.
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