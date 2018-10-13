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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:45

Gelin ve damattan örnek davranış

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Safiye Akduman ile evlenen Ahmet Akduman, hastalığı sebebi ile mutlu günlerinde yanlarında olmayan babası İsmail Akduman’ı konvoy eşliğinde eşiyle Şuhut Devlet Hastanesinde ziyaret ederek elini öptü.Şuhut...

Gelin ve damattan örnek davranış
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Safiye Akduman ile evlenen Ahmet Akduman, hastalığı sebebi ile mutlu günlerinde yanlarında olmayan babası İsmail Akduman’ı konvoy eşliğinde eşiyle Şuhut Devlet Hastanesinde ziyaret ederek elini öptü.

Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyünde ikamet eden Safiye ve Ahmet çifti için düğün merasimi düzenlendi. Damadın 72 yaşındaki babası İsmail Akduman, hastalığı dolayısıyla Şuhut Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü için düğün merasimine gidemedi. Düğün öncesi baba İsmail Akduman’a sürpriz yapan Akduman çifti, üzerlerindeki damatlık ve gelinlikle konvoy halinde Şuhut Devlet Hastanesine geldi. Gelin ve damat, baba Akduman’ı hastane bahçesinde ziyaret eden ellerini öptü ve dua aldı.

Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşanırken, damat Ahmet Akduman, "Biz de babam da bayağı bir duygulandık. Tabii ki güzel oldu, yani örnek bir davranış oldu. Babam da sevindi açıkçası. Düğünde olmasını isterdik, ama olmadı, Diğer damat ve gelin adaylarına örnek olmasını isteriz’’ dedi.

Gelin Safiye Akduman ise açıklamasında, "Eşimin babası, kayınpederim kız istemede ve nikah merasiminde, bütün işlemlerinde hiçbir zaman yanımızda olamadı. Hiç olmasa düğünümüzde yanımızda olmasını istedik. Onda da olamadığı için biz onu ziyaret etmek istedik hastanede. Yanımızda olamadığı için biz onun yanında olduk ve bayağı duygulandık" ifadelerine yer verdi.
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