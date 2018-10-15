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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:32

Gemlik’e yeni adalet sarayı

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik ilçesinde yapımı devam eden adliye inşaatını inceledi.Kaba inşaatı nerede ise tamamlanan adliye binası ziyaretinde milletvekiline Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger de eşlik etti. İnşaatta...

Gemlik'e yeni adalet sarayı
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AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik ilçesinde yapımı devam eden adliye inşaatını inceledi.

Kaba inşaatı nerede ise tamamlanan adliye binası ziyaretinde milletvekiline Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger de eşlik etti. İnşaatta çalışan işçiler ve firma sorumluları ile de görüşen Milletvekili Zafer Işık, Başsavcı Ali Ülger’den adliye projesi ve aşamalarla alâkalı bilgi aldı. Zafer Işık, ’’İnşaatımız sür’atle devam ediyor. Kaba inşaatı bitmek üzere, kış sonu inşaatın bitmesini planlıyoruz. Gerek başsavcılığımız, gerekse Adalet Bakanlığı binanın bitmesi için gayret gösteriyor. Bizler de bölge milletvekilleri olarak incelemeler yapıyoruz. Bu konu ile alakalı bilgileri bakanlığımızla paylaşacağız. İşin hızlanması için teşebbüste bulunacağız. Adalet Bakanlığımıza ve müteahhit firmaya teşekkür ederim’’ dedi.

İç çalışmaları ve ince işçiliği dışında nerede ise tamamlanan adliye binası Hisartepe mevkiinde Gemlik’e hakim noktaya inşa ediliyor.
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