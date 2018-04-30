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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:45

Genç, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında bütün emek camiasının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayan Başkan Genç, 1 Mayıs’ın emekçilerin alın teri mücadelesinin...

Genç, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında bütün emek camiasının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayan Başkan Genç, 1 Mayıs’ın emekçilerin alın teri mücadelesinin simgeleşmiş tarihsel adı olduğunu söyledi.

Türkiye’de her geçen yıl işçi hakları konusunda iyileştirmeler yapıldığını belirten Başkan Genç, bunlardan bir tanesinin de çıkarılan ’Taşeron Yasası’ olduğunu kaydederek, "Ülkemizde her geçen yıl işçi hakları konusunda pek çok iyileştirmeler yapılıyor. Yürürlüğe giren Kamudaki taşeron işçi yasası da bunlardan bir tanesidir. Bu yasa, cumhuriyetten günümüze kadar işçi hakları konusunda Türkiye’de yapılan devrim niteliğinde bir yasadır. Çıkarılan yasa ile kamuda çalışan taşeron işçilerin büyük kısmı kadrolu işçi statüsüne geçirilmiştir. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak işçilerimizin emeklerinin karşılığını alması için azami gayret gösteriyoruz. 1 Mayıs emekçilerin alın teri ile yazılmıştır. İşçinin alın terinin bizim dinimizde ve medeniyetimizde çok kutsal bir yeri vardır. İşçiler ülkemizde ve dünyada çok ağır çalışma koşulları altında ekmeklerini kazanmaktadır. Peygamberimiz Efendimiz bir hadisinde ‘İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını verin’ diyor. Biz, dinimizin ve kültürümüzün bu anlayışını yerine getirmekle yükümlüyüz. İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını veren bu anlayışı devam ettirmekle yükümlüyüz" diye konuştu.

“Toplumun ihtiyaçları için mal ve hizmet üreten işçi kardeşlerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz” diyen Genç “AK Parti iktidarında işçiye ve emekçiye kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmesi, iş güvenliği, yıllık izin ve sosyal imkanlar gibi konularda pek çok haklar tanındı. İnşallah bu hakları daha da artırarak işçimizin ve emekçilerimizin duasını alacağız. İşçilerimizin ve emekçilerimizin her türlü sıkıntısı ve isteği bizim de sıkıntımızdır. Bu vesileyle bütün işçilerimizin ve emekçilerimizin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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