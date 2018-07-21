Genç asteğmen, otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına taşırken bir başka otomobilin altında kalarak can verdi

Ankara’da görevli 22 yaşındaki asteğmen otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına çekip yardım etmek isterken bir başka otomobilin çarpması neticesi hayatını kaybetti. Genç asteğmenin ölüm haberini alan Ayvalık’taki ailesi adeta yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 22 yaşındaki asteğmen Umut Özkan, 34 BBV 648 plakalı otomobili ile Tulumtaş mevkisi İncek köprüsü üzerinde seyir halindeyken yola aniden fırlayan bir sokak köpeğine çarptı.

Kazanın ardından otomobilinden inerek köpeği yolun kenarına çekmeye çalışan Özkan’a aynı istikamette seyreden Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 SGU 41 plakalı araç çarptı. Özkan’a çarpan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Askerliğini asteğmen olarak yaptığı öğrenilen Umut Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Erdoğan Ç. ile aynı araçtaki Ersin Erhan Y. ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Umut Özkan’ın acı haberi Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova mahallesindeki yakınlarını yasa boğdu. Ağrı’da İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bilgisayar Bölümü’nden mezun olan Özkan’ın kendisi gibi gönüllü arkadaşlarıyla birlikte Ağrı’nın kırsal köylerinde ve mezralarında yaşayan öğrencilere kıyafet, ayakkabı ve eğitim malzemesi temini gibi bir çok sosyal projeyi yürüttüğü öğrenildi. Özkan’ın ani ölümü ailesinin yaşadığı Altınova’nın yanı sıra Ayvalık’ta büyük bir üzüntüyle karşılandı.