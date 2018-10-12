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12 Ekim 2018 Cuma 19:07

Genç çiftçilere manda desteği

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan 2 genç çiftçiye toplam 10 baş manda dağıtıldı.İnegöl’de ’Genç Çiftçi’ projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 2 genç çiftçiye,...

Genç çiftçilere manda desteği
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan 2 genç çiftçiye toplam 10 baş manda dağıtıldı.

İnegöl’de ’Genç Çiftçi’ projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 2 genç çiftçiye, yurt içinden temin edilen 5’er baş olmak üzere toplam 10 baş manda verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Tarım ve Orman ilçe müdürü İbrahim Ekren, "Mandalarımız bakanlığımız tarafından yurt içinde temin edildi. Genç çiftçi kardeşimize teslim edeceğiz. 4 kişi bir erkek olmak üzere toplam 5 adet manda teslim edeceğiz. 2018 yılı içerisinde İnegöl’de toplam 33 projeye destek verdik. Bu proje 2018 yılı için son destekleme projesi oldu" diye konuştu.

Genç çiftçi Yasemin Yorga ise, "Babamın isteği üzerine oldu. Hayvanları seviyorum. Çok heyecanlıyım. Ben iki ay sonra geleceğini biliyordum. Ama şimdi geldiğini gördüğüm zaman çok heyecanlandım. 5 mandayı besleyip geliştireceğiz. Bize destek olan başta bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekküre ediyorum" diye konuştu.
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