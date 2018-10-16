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16 Ekim 2018 Salı 14:56

Genç kameraman Ercan Akbıyık son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da yaşadığı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ATV kameramanı Ercan Akbıyık (39) son yolculuğuna uğurlandı.

Genç kameraman Ercan Akbıyık son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul’da yaşadığı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ATV kameramanı Ercan Akbıyık (39) son yolculuğuna uğurlandı.

ATV’de uzun yıllardır kameraman olarak çalışan ve önceki gece İstanbul’da yaşadığı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası olan 39 yaşındaki Ercan Akbıyık, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı. 102 sokak Askeri Tepe Camiinde kılınan cenaze törenine ATV ekibi, Ercan Akbıyık’ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ercan Akbıyık’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defin edildi.

“Hayat dolu bir insandı, acımız çok büyük”

Kardeşinin hayat dolu olduğunu ifade eden ağabeyi Erdinç Akbıyık, “Kardeşim hayat doluydu, neşeliydi çevresinde sevilen bir insandı. Acımız büyük. Arkadaşlarının hepsi ve sevenleri burada. En son düğününde böyle bir kalabalıktık tekrar bizi bir araya topladı rahmetli Allah mekanını cennet eylesin.

Bilinen herhangi bir rahatsızlığı yoktu. En son kalbi ile bir sıkıntısı vardı. Gerekeli tedaviler uygulandı. Hiçbir şeyi yoktu. Stresten kaynaklanan bir durum olduğu söyleniyordu. Sağlıklı bir insandı. Söylenecek söz yok vade dolmuş Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.
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