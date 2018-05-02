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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:49

Genç tiyatrocular yarışıyor

Bursa’nın İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Suare Liseler Arası Tiyatro Yarışması festival havasında geçiyor.Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Genç Suare Liseler Arası Tiyatro Yarışması bütün heyecanı ile devam ediyor. Milli...

Genç tiyatrocular yarışıyor
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Bursa’nın İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Suare Liseler Arası Tiyatro Yarışması festival havasında geçiyor.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Genç Suare Liseler Arası Tiyatro Yarışması bütün heyecanı ile devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 9 okulun tiyatro ekiplerinin iştirakiyle 24 Nisan 2018 tarihinde Abdurrahman Öztarhan Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘’Ayyar Hamza’’ adlı tiyatro oyunu ile start alan yarışma ilgiyle izleniliyor.

Bahar akşamlarına renk katan tiyatro oyunlarına vatandaşların ve öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu gözleniyor.08 Mayıs Salı akşamı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin sahneleyeceği “Nokta Nokta Hanımın Hayatı” adlı oyunla finali yapılacak yarışmada, öğrenciler sahnedeki performanslarıyla profesyonel oyuncuları aratmayacak kalitede oyunlar sergilerken, sahnelenen tiyatro gösterileri izleyicilerden de tam not alıyor.

Genç Suare Liseler Arası Tiyatro Yarışması hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Gençlerimizin özgüvenlerinin artması ve sosyal faaliyetlerde yer almaları maksadıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz liselerarası tiyatro yarışmamızın bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Genç dimağların ortaya koydukları bu eğlenceli etkinliğimizin sonuca ulaştığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 24 Nisan tarihinde başlayan Genç Suare Liseler Arası Tiyatro Yarışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Toplam 9 okulumuz sırasıyla gösterilerini sergiliyorlar. Adeta bir festival havasında geçen yarışmamız 8 Mayıs Salı akşamı oynanacak son oyunla tamamlanacak” dedi.
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