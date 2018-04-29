Genç Türkiye Zirvesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı Özel Oturumu gerçekleşti

İstanbul’da düzenlenen Genç Türkiye Zirvesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı özel oturumu gerçekleştirildi.

Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, düzenlenen zirve kapsamında bakanlığın özel oturumunda değerlendirmelerde bulunarak devam eden ve yakın zamanda gençlerle buluşacak projeleri tanıttı. Birçok tarihi olayı teknoloji ve inovasyon alanlarındaki farkındalık ortaya çıkartan projelerle gençlerle buluşturduklarını söyleyen Yılmaz, 3 milyondan fazla indirme sayısı olan 3 Boyutlu Çanakkale Mobil Savaş Oyunu Projesi "NUSRAT" hakkında yapılacak güncellemeleri aktardı. Yılmaz, ayrıca Gençlik ve Spor Veritabanı Projesinin detaylarını da oturumda gençlerle paylaştı.