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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:23

Gençler 57. Alay Vefa Yürüyüşü’ne katıldı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünde, gençler Edirne’de 57. Alay Vefa Yürüyüşü’ne katıldı.Selimiye Camii’nde sabah namazını kılan çok sayıdaki genç, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Kırkpınar Yağlı...

Gençler 57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne katıldı
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Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünde, gençler Edirne’de 57. Alay Vefa Yürüyüşü’ne katıldı.

Selimiye Camii’nde sabah namazını kılan çok sayıdaki genç, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenlendiği Sarayiçi’ndeki Balkan Şehitliği’ne kadar yürüdü. Balkan Şehitliği’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Selimiye Camii imamı Yusuf Serenli’nin şehitler için Kur’an-ı Kerim okumasıyla son buldu.

Yürüyüşe Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afşin, İl Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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