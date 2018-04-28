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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:41

Gençlerin de ekmekte tercihi “Ankara Halk Ekmek”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Başkentlilerin tercihi olduğu kadar üniversite gençlerinin de tercihi olduğunu aldığı ödülle bir kez daha ortaya koydu.

Gençlerin de ekmekte tercihi 'Ankara Halk Ekmek”
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Başkentlilerin tercihi olduğu kadar üniversite gençlerinin de tercihi olduğunu aldığı ödülle bir kez daha ortaya koydu.

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen “2018 Yılının En İyileri” ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Kristal Geyik Ödül Töreni”nde, Halk Ekmek Fabrikası, Mühendislik Kategorisi’nde “Yılın Gıda Sanayi” seçildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve üniversite gençlerinin oylarıyla 4 ayrı kategoride 30 ayrı kişi, kurum ve kuruluşa dağıtılan ödüllerin bir diğer sahibi de“Yılın Sporcusu” dalında Dünya Taekwondo Şampiyonu ASKİ Sporlu Elif Aybüke Yılmaz oldu.

Günde 1 milyon ekmek üreten fabrika

Hacettepe Üniversitesi gençlerinin online veya yüz yüze katıldığı oylamayla belirlenen ödüller içinde iki ayrı ödül alan Büyükşehir Belediyesi, gurur dolabına yenilerini ekledi. “Yılın Gıda Sanayi” ödülüne layık görülen Halk Ekmek Fabrikası; lezzeti, fiyatı, hijyeni ve ürün çeşitleriyle sadece ailelerin sofra tercihi olmadığını, gençlerin de beğenerek tükettiği ürünlere sahip olduğunu aldığı ödülle kanıtladı.

Halk Ekmek adına ödülü Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman aldı. Sarıduman, günde 1 milyon ekmek üretme kapasitesine sahip, 428 satış büfesi ve 10 fabrika satış mağazasıyla Türkiye’nin 500 firması arasında yer alan Halk Ekmek’in, üniversite-sanayi işbirliğini desteklediğini söyledi.

Ekmekte Ar-Ge

Hacettepe Üniversitesi ile birlikte ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Sarıduman, "Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Daha yeni ve güzel ürünlerle vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Öğrencilerimiz ve üniversitelerimizle işbirliği içerisinde çalışmaya her zaman gönüllüyüz. Bunun da bilinmesini isterim" dedi.

Bir ödül de ASKİ Spor’dan dünya şampiyonu Yılmaz’a

Törende ayrıca 2016 yılında Peru’da düzenlenen Taekwondo Poomse Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’ye gurur yaşatan ASKİ Sporlu Elif Aybüke Yılmaz da öğrencilerin oylarıyla "Yılın Sporcusu" seçildi. Aynı şampiyonada “En Değerli Bayan Sporcu”da ilan edilen Yılmaz, Kristal Geyik ödülünü alırken, "Ailemin dışında ikinci ailem olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor’a da çok teşekkür ediyorum" sözleriyle büyük alkış aldı.

Ödül töreni sonrası Kongre Merkezi Fuaye alanında açılan Halk Ekmek standında incelemelerde bulunan Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman’a, Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri Halk Ekmek’in ucuz, kaliteli ve lezzetli ürünleri için teşekkür etti.
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